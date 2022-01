நீங்க இல்லாம நான் இல்ல...உருக்கமாக புத்தாண்டு வாழ்த்து சொன்ன சிம்பு

சென்னை : என்னை உங்களில் ஒருவனாக பார்த்துக் கொள்ளும் என் உயிரினும் மேலான ரசிகர்களுக்கும், திரையுலக சொந்தங்களுக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். நீங்க இல்லாம நான் இல்ல என நடிகர் சிம்பு தனது ரசிகர்களுக்கு உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

புத்தாண்டை முன்னிட்டு பிரபலங்கள் பலரும் தங்களின் ரசிகர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். நடிகர் சிம்பு அறிக்கை மூலம் மிக உருக்கமாக தனது ரசிகர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

நாயா... சேகரா... மல்லுக்கட்டும் சதீஷ்... புத்தாண்டு துவக்கத்தில் டீசர் வெளியீடு!

English summary

On the occassion of New year celebrations Simbu shared his wishes to fans . In his official statement, Simbu penned emotionl touching emotional words and add surname Atman with his name.