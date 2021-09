"அந்த மனசு தான் சார் கடவுள்” சிங்கம் மற்றும் யானையை தத்தெடுத்த சிவகார்த்திகேயன்; குவியுது பாராட்டு!

சென்னை: ஏற்கனவே 'அனு' என்கிற பெண் புலியை தத்தெடுத்து பராமரித்து வந்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தற்போது புதிதாக சிங்கம் மற்றும் யானையை தத்தெடுத்துள்ளார்.

சின்னத்திரையில் இருந்து சினிமாவுக்கு வந்த சிவகார்த்திகேயன் முன்னணி நடிகராக மாறியுள்ளார்.

தொடர்ந்து வெற்றிப் படங்களை கொடுத்து வரும் சிவகார்த்திகேயன் டான் எனும் புதிய படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

English summary

Kollywood young and enegetic actor Sivakarthikeyan recently adopted a male Lion and a female Elephant at Anna Zoological Park for the period of 6 months. Sivakarthikeyan fans who are all waiting for Doctor release praise the actor for his social duty on Environment.