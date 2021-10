இந்த பிளாக் பஸ்டர் படங்களின் இரண்டாம் பாகத்தில் சிவகார்த்திகேயனா?

சென்னை : தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் ஃபேவரட் ஹீரோவாகி வருகிறார் சிவகார்த்திகேயன். நீண்ட காலமாக காத்திருக்கும் சிவகார்த்திகேயனின் டாக்டர் படம் அக்டோபர் 9 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இவரின் அயலான், டான் படங்களும் வரிசையாக ரிலீசுக்கு தயாராகி வருகின்றன.

தற்போது சிவகார்த்திகேயன் சிங்க பாதை படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை தொடர்ந்து புதிய படங்கள் சிலவற்றில் நடிக்க சிவகார்த்திகேயனிடம் பேசப்பட்டு வருகிறதாம். படங்களில் நடிப்பதுடன் தயாரிப்பது, பாடல் வரிகள் எழுதுவது, பின்னணி பாடுவது என பிஸியாக இருந்து வருகிறார் சிவகார்த்திகேயன்.

English summary

sivakarthikeyan planned to make sequel of his two blockbuster movies varuthapadadha valibar sangam and remo. but his team was thinking how this sequel of this movies will work out. sivakarthikeyan now working in don movie.