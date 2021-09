வடிவேலுவுக்கு நாய் சேகர் டைட்டில் கிடைக்காதது ஏன்... உண்மையை உடைத்த சிவகார்த்திகேயன்

சென்னை : கோலிவுட்டின் திறமையான நடிகர், பிஸியான நடிகர் என பெயர் எடுத்தவர் சிவகார்த்திகேயன். நடிகர், டைரக்டர், தயாரிப்பாளர், பின்னணி பாடகர், பாடலாசிரியர் என பல திறமைகளைக் கொண்டு, பலரின் மனம் கவர்ந்த நடிகராகவும் இருந்து வருகிறார்.

சிவகார்த்திகேயன் கடைசியாக 2019 ல் ஹீரோ படத்தில் நடித்தார். கொரோனா, லாக்டவுன் காரணமாக அவர் நடத்த படங்கள் ஏதும் வெளிவராமல் உள்ளன. சிவகார்த்திகேயன் நடித்த படங்கள் வரிசையாக ரிலீசுக்காக காத்திருக்கின்றன.

English summary

sivakarthikeyan revealed that why vadivelu did not get naai sekar title for his come back film in his recent press meet. he also shared his happy about his friend becoming hero. he also praised vadivelu.