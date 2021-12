ஜலபுலஜங்கு...குத்தாட்டம் போட வைக்கும் டான் ஃபஸ்ட் சிங்கிள்

சென்னை : சிவகார்த்திகேயனின் செம குத்தாட்டம் போட வைக்கும் டான் படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அடுத்த மாஸ் ஹிட் ரெடி என வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

ஆக்ஷன் காமெடி படமான டான் படத்தை சிபி சக்ரவர்த்தி இயக்கி உள்ளார். இந்த படத்தை லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் உடன் இணைந்து சிவகார்த்திகேயனின் எஸ்.கே.ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ளது. எஸ்.ஜே.சூர்யா, பிரியங்கா அருள் மோகன், சமுத்திரக்கனி உள்ளிட்டோர் முக்கிய ரோல்களில் நடித்துள்ளனர்.

நைட் 2 மணிக்கு கேட்குற கேள்வியா இது… தீர்ப்புகள் விற்கப்படும் விழாவில் மயில்சாமி கலகல பேச்சு !

English summary

Sivakarthikeyan starred don movie first single released today. After releaseing Jalabulajangu song, #Sivakarthikeyan, #Don, #Jalabulajangu hastags are trending in twitter. this mass song get more than 6 lakhs views in few hours.