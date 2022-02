10 ஆண்டுகள்.. பாண்டிராஜை மட்டும் குறிப்பிட்டு நன்றி.. சிவகார்த்திகேயனை திட்டும் தனுஷ் ரசிகர்கள்!

சென்னை: நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சினிமாவில் காலடி எடுத்து வைத்து இன்றோடு 10 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது.

இந்நிலையில், ஒரு பெரிய நன்றி கடிதத்தை தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் என இரு மொழிகளில் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் பதிவிட்டுள்ளார்.

சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்கள் அவரை வாழ்த்தி வரும் நிலையில், தனுஷ் ரசிகர்கள் நடிகர் தனுஷை குறிப்பிட்டு நன்றி தெரிவிக்காதது ஏன்? என கேள்வி எழுப்பி திட்டி வருகின்றனர்.

காமெடியன் டு நூறு கோடி நாயகன்.. பத்து ஆண்டுகளில் பல படி உயர்ந்த சிவகார்த்திகேயன்!

English summary

Sivakarthikeyan shares Thanks note for completing 10 years in Cinema via his twitter handle. But Dhanush fans upset for not mentioning Dhanush name in that Thanks note.