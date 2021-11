சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நடிக்க தயாராகும் அடுத்த டாப் ஹீரோ

சென்னை : டாப் ஹீரோக்கள் பலர் நடிக்கும் படங்களை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது. பல படங்கள் ஒரே சமயத்தில் தயாராகி வருவதால் எந்த படம் முதலில் ரிலீஸ் ஆகும் என ரசிகர்கள் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள்.

டைரக்டர் சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்த அண்ணாத்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தான் தயாரித்தது. இந்த படம் ரிலீசான 10 நாட்களில் 250 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. தொடர்ந்து ரசிகர்களின் மனம் கவர்ந்த படமாக அண்ணாத்த இருந்து வருகிறது.

English summary

According to sources, Sun Pictures, which has already produced Sivakarthikeyan's Namma Veetu Pillai, is all set to produce another film starring Sivakarthikeyan. The announcement of the film will be made soon.