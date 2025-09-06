Get Updates
Get notified on entertainment, celebrity news, and binge-worthy shows!

கூலி பக்கத்துல வர வாய்ப்பே இல்லை.. அமரன் முதல் நாள் வசூலையே முந்தாத மதராஸி.. சூடு பிடிக்குமா?

By

சென்னை: சிவகார்த்திகேயனின் புதிய திரைப்படமான "மதராஸி" வெளியான முதல் நாளிலேயே ரசிகர்களைப் பரவசப்படுத்தியுள்ளது. விமர்சகர்கள் அவரது நடிப்புத் திறனைப் பாராட்டினாலும், படத்தின் இரண்டாம் பாதி குறித்து ஏமாற்றம் தெரிவித்திருந்தனர். இருப்பினும், ரசிகர்களிடையே படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

படம் வெளியாவதற்கு முன்னரே "மதராஸி" ₹100 கோடி லாபத்தை பார்த்து விட்டதாக ஒரு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தயாரிப்பு நிறுவனம், இந்த வதந்திகளை உறுதிப்படுத்தவில்லை என்றாலும், ஓ.டி.டி. உரிமை மூலம் ₹40 கோடியும், சாட்டிலைட் உரிமை மூலம் ₹26 கோடியும் ஈட்டியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சிவகார்த்திகேயனின் ஸ்டார்டம் இதற்கு முக்கியக் காரணமாகும்.

Sivakarthikeyan s Madharaasi not beat Amaran and Coolie at Day 1 Box Office
Photo Credit:

பிரைம் வீடியோ நிறுவனம், "மதராஸி" படத்தின் ஓ.டி.டி. உரிமையை மிகப்பெரிய தொகைக்கு வாங்கியுள்ளது. பொதுவாக, தென்னிந்தியத் திரைப்படங்கள் திரையரங்க வெளியீட்டிற்குப் பிறகு நான்கு வாரங்களில் ஓ.டி.டி. தளங்களில் வெளியாகும். இந்த வகையில், "மதராஸி" 2025 அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் பிரைம் வீடியோவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில், "மதராஸி" முதல் நாளில் ₹11 கோடி வசூலித்து வலுவான தொடக்கத்தை அடைந்துள்ளது என பாக்ஸ் ஆபீஸ் டிராக்கர் பதிவிட்டுள்ளார். ஆகஸ்ட் 14 அன்று வெளியான ரஜினிகாந்தின் "கூலி" திரைப்படம், தமிழ்நாட்டில் முதல் நாளில் ₹44.5 கோடி வசூலித்தது என்று சாக்னில்க் (Sacnilk) தகவல்கள் கூறுகின்றன.

"மதராஸி" திரைப்படம் அனைத்து மொழிகளிலும் முதல் நாளில் ₹13 கோடி வசூலித்துள்ளது. இந்தத் தகவலை சாக்னில்க் தெரிவித்துள்ளது. வார இறுதி நாட்களில் படத்தின் வசூல் மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சனிக்கிழமைக்கான முன் விற்பனை டிக்கெட்டுகள், படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருப்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.

ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கிய "மதராஸி" திரைப்படம், தமிழ்நாட்டில் இரண்டாம் நாள் முன் விற்பனையில் ₹4 கோடிக்கு மேல் வசூலித்து அசத்தியுள்ளது.

Sivakarthikeyan s Madharaasi not beat Amaran and Coolie at Day 1 Box Office
Photo Credit:

"கூலி" திரைப்படம், முதல் நாளில் ₹151 கோடி வசூலித்து, அதிக வசூல் செய்த தமிழ்த் திரைப்படமாக உருவெடுத்தது. "மதராஸி" இந்த சாதனையை முறியடித்ததா? இல்லை. ஆரம்பக்கட்ட மதிப்பீடுகளின்படி, "மதராஸி" முதல் நாளில் உலகளவில் வெறும் ₹21 கோடி மட்டுமே வசூலித்தது.

"கூலி"யின் சாதனையை முறியடிக்கவில்லை என்றாலும், "மதராஸி" திரைப்படம் பார்வையாளர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிவகார்த்திகேயனின் முந்தைய படமான "அமரன்", முதல் நாளில் உலகளவில் ₹35 கோடி வசூலித்தது. இது 2024 ஆம் ஆண்டில் அதிக வசூல் செய்த தமிழ்த் திரைப்படங்களில் நான்காவது இடத்தைப் பிடித்தது. "மதராஸி" படத்தில் ருக்மணி வசந்த், வித்யுத் ஜம்வால், பிஜு மேனன், விக்ராந்த் மற்றும் ஷபீர் கல்லாரக்கல் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத்தின் பின்னணி இசைக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றன.

ரஜினிகாந்த், விஜய், அஜித்துக்கு அடுத்த இடத்திலேயே சிவகார்த்திகேயன் உள்ளார் என்றும் மதராஸி படத்தின் வசூல் சனி மற்றும் ஞாயிறு அதிகரித்து உலகளவில் 100 கோடி கலெக்‌ஷனை அள்ளுமா என்பதை வெயிட் பண்ணித்தான் பார்க்க வேண்டும். 75 கோடி வசூலை முதல் 3 நாட்களில் மதராஸி ஈட்டும் என்பது உறுதியாகி உள்ளது. அமரன் படத்தின் 300 கோடி வசூலை மதராஸி முறியடிப்பது கஷ்டம் தான் என்றும் குட் பேட் அக்லி படத்தின் வசூலை முறியடித்தாலே பெரிய விஷயம் என்கின்றனர்.

More from Filmibeat

View More

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out
X