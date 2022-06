என்ன சொல்றீங்க... ஏகே 61 தீபாவளிக்கு ரிலீசாக வாய்ப்பில்லையா?... எப்போ ரிலீஸ் ?

சென்னை : அஜித் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ஏகே 61 படம் தீபாவளி ரிலீஸ் என சொல்லப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் செய்யப்பட வாய்ப்பில்லை என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

வலிமை படத்திற்கு கிடைத்த கலவையான விமர்சனங்களால் அடுத்த படத்தை சூப்பர் ஹிட்டாக்க வேண்டும் என படக்குழுவினர் தீயாய் வேலை செய்து வருகின்றனர். ஹெச்.வினோத், அஜித், போனிகபூர் கூட்டணியில் ஏகே 61 படம் உருவாகி வருகிறது.

வங்கிக் கொள்ளையை மையமாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது தான் ஏகே 61 படத்தின் கதை. இதற்காக சென்னை மவுண்ட் ரோடு போன்று ஐதராபாத்தில் செட் அமைக்கப்பட்டு படப்பிடிப்பு நடத்தப்பட்டது.

English summary

According to latest reports, Ajith's AK 61 movie to opt out from diwali release race. This movie release may postponed to december. Ak 61 might chance released on December 8th. Fans upset on this info. They are highly disappoited.