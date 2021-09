எஸ்டிஆர் 48 அறிவிப்பு... ஆர்வமாய் காத்திருக்கும் சிம்பு ரசிகர்கள்

சென்னை : வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்து முடித்துள்ள மாநாடு படம் தீபாவளிக்கு ரிலீசாவதாக சமீபத்தில் தான் அறிவிக்கப்பட்டது. சூப்பர் ஸ்டாரின் அண்ணாத்த படமும், லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டாரின் மாநாடு படமும் ஒரே நாளில் ரிலீசாவது சிம்பு ரசிகர்களை மட்டுமல்ல அவரையும் சந்தோஷத்தில் குதிக்க வைத்துள்ளது.

மாநாடு படத்தை முடித்த கையோடு பத்து தல, வெந்து தணிந்தது காடு படங்களின் ஷுட்டிங்கை துவக்கி விட்டார் சிம்பு. இதில் கெளதம் மேனன், ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், தாமரை, சிம்பு கூட்டணியில் மூன்றாவது படமாக உருவாகி வரும் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு ஆகஸ்ட் 26 ம் தேதி துவங்கியது. இதற்கு முன் கெளதம் மேனன், சிம்பு கூட்டணியில் உருவான விண்ணை தாண்டி வருவாயா, அச்சம் என்பது மடமையடா படங்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்றன.

English summary

It has been announced on Twitter that the announcement of Simbu's 48th film titled STR48 will be released today, September 18th. It is also reported that Think Music India has acquired the audio license for this film.