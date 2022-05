சிவகார்த்திகேயன் பட டைரக்டருடன் இணைகிறாரா சூர்யா... அதுவும் இப்படி ஒரு கதையா?

சென்னை : நடிகர் சூர்யா வரிசையாக பல படங்களில் கமிட்டாக பிஸியாக நடித்து வரும் நிலையில், சிவகார்த்திகேயன் பட டைரக்டர் இயக்க உள்ள புதிய படம் ஒன்றிலும் நடிக்க கமிட்டாகி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. படத்தின் கதை பற்றிய தகவலும் வெளியாகி உள்ளதால் ரசிகர்கள் செம குஷியாகி விட்டனர்.

சூர்யா, தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த படங்களில் கமிட்டாக ரொம்ப பிஸியாக நடித்து வருகிறார். தற்போது டைரக்டர் பாலா இயக்கும் சூர்யா 41 படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை சூர்யாவின் 2டி நிறுவனம் தான் தயாரிக்கிறது. இந்த படத்தை ஜுன் - ஜுலை மாதத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும் என சூர்யா கூறி உள்ளதால், படத்தின் வேலைகள் படு சுறுசுறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது.

English summary

According to sources, after Vetrimaran's Vaadivasal Suriya not to act in Siruthai Siva's direction. Suriya gives date for Ayalaan fame Ravikumar which was already given for Siruthai Siva. After Ayalaan release and completing Vaadivasal, Suriya- Ravikumar movie will begin.