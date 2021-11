அடுத்தடுத்த படங்களின் ரிலீஸ் பற்றி அப்டேட் கொடுத்த சூர்யா... கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : சூர்யா நடிக்கும் படங்கள் வரிசையாக அடுத்தடுத்து பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்று, பாராட்டுக்களை குவித்து வருகின்றன. கடந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு சூரரைப் போற்று வெளியான நிலையில், இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு ஜெய் பீம் வெளியாகி உள்ளது.

பிக்பாஸில் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய கமல்...கேக், சோறு கேட்டு கோரஸ் பாடிய ஹவுஸ்மேட்ஸ்

இந்த இரு படங்களும் சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் பேனரில் தயாரிக்கப்பட்டன. மிகப் பெரிய ஓடிடி தளமான அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் வெளியாகி மிகப் பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளன.

English summary

After suriya's soorarai pottru, now jaibhim will also be released in ott.These two movies get good response from the audience. Suriya revealed that his next most awaiting films like etharkkum thunindavan, vaadivasal will be released only in theatres.