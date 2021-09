அடிதூள்...சூர்யாவை அடுத்து இயக்க போவது இவரா ?

சென்னை : நடிகர் சூர்யா பிஸியாக அடுத்தடுத்து பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். தற்போது இவர், பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் நடித்து வரும் எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தின் ஷுட்டிங் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது.

எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தின் ஷுட்டிங் குற்றாலம், தென்காசி ஆகிய பகுதிகளில் நடந்து வருகிறது. இது பொள்ளாச்சி பாலியல் சம்பவத்தை மையப்படுத்திய கதை என கூறப்படுகிறது. நவம்பருக்குள் எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தை முடித்து, கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறையில் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாம்.

English summary

Surya is going to start work on the film directed by Siruthai Siva instead of Vadivasal, following the film Etharkkum Thunindhavan. Siva has also prepared the story for this untitled film. Siva has promised Surya that he will complete the film in three or four months.