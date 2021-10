அடுத்த பயோ பிக்கில் நடிக்க தயாராகும் சூர்யா... இப்போ யாரோட கதை ?

சென்னை : கொரோனா, லாக்டவுன் சமயத்திலேயே சூர்யா நடித்த சூரரைப் போற்று படம் ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இறுதிச்சுற்று டைரக்டர் சுதா கொங்கரா இயக்கிய இந்த படம் இந்திய அளவில் மட்டுமல்ல, சர்வதேச ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து, பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

கேப்டன் ஜி.ஆர்.கோபிநாத்தின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்ட இந்த பல சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் திரையிடப்பட்டு, பல சர்வதேச விருதுகளை வென்றது. ஓடிடி.,யில் அதிகமானவர்களால் பார்க்கப்பட்ட படம் உள்ளிட்ட பல சாதனைகளை சூரரைப் போற்று படம் நிகழ்த்தி விட்டது. இதற்கு பிறகு சூர்யா நடிக்கும் படங்களின் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

English summary

latest sources from kollywood said that suriya signed for new biopic. but dates are not alloted for this movie. because suriya was already committed in etharkkum thunindavan, siruthai siva movie, vaadivasal, bala movie.