அடுத்த மிரட்டலுக்கு தயாராகும் சூர்யா...விக்ரமில் ரோலக்ஸ்...இதுல என்ன ரோல்?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் ஒரே சமயத்தில் பல படங்களில் கமிட்டாகி ரொம்ப பிஸியாக நடித்து வரும் நடிகர்களில் விஜய் சேதுபதிக்கு போட்டியாக நடித்து வருபவர் சூர்யா. விஜய், அஜித் படங்களைத் தாண்டி சூர்யா அடுத்து எந்த படத்தில் நடிக்கிறார் என்பதை ரசிகர்கள் ஆர்வமாக எதிர்பார்க்க துவங்கி விட்டனர்.

சூர்யா 41, வாடிவாசல் படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். அடுத்து சிறுத்தை சிவா இயக்கும் படம், அயலான் டைரக்டர் ரவிக்குமார் இயக்கும் படம், சுதா கொங்கரா இயக்கும் படம் என சூர்யா நடிக்கும் படங்களின் பட்டியல் நீண்ட கொண்டே போனது. இதில் எந்த படத்திற்கு அப்டேட் கேட்பது என தெரியாமல் ரசிகர்கள் குழம்பிப் போயினர்.

ஆனால் யாரும் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காமல் கமலின் விக்ரம் படத்தில் ரோலக்ஸ் என்ற கேங்ஸ்டர் ரோலில் வந்து அனைவரையும் மிரள வைத்தார். வெறும் 3 நிமிடங்கள் மட்டுமே இவர் வந்த சீன்கள் தியேட்டர்களை அலற விட்டது. ரசிகர்களும் தற்போது வரை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

தமிழ் சினிமாவின் மானம், மரியாதையை காப்பாற்றிய ’விக்ரம்’.. கமலை பாராட்டிய தயாரிப்பாளர் கேயார்!

English summary

Latest report suggests that Suriya will play camero role in th hindi remake of Soorari Pottru. Akshay Kumar reprises Suriya in the hindi remake of Soorarai Pottru and film shooting is underway. Now the movie team are in Chennai for second schedule of shooting. Suriya met Akshay Kumar during the shooting to wish the actor.