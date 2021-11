சூர்யாவை இயக்க போகும் சிறுத்தை சிவா... என்ன ரோல் தெரியுமா ?

சென்னை : டைரக்டர் சிறுத்தை சிவா, ரஜினியை வைத்து இயக்கிய அண்ணாத்த படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ரஜினி-கீர்த்தி சுரேஷ் அண்ணன் - தங்கையாக நடித்துள்ள இந்த படம் பாசம், ஆக்ஷன், சென்டிமென்ட் என அனைத்தும் கலந்ததாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வெற்றி... அண்ணாத்த படத்தின் என்னுயிரே லிரிக் வீடியோ வெளியீடு!

இந்த படம் ரிலீசான நான்கு நாட்களிலேயே உலகம் முழுவதும் ரூ.150 கோடி வசூலை கடந்துள்ளது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த இந்த படம் மாறுபட்ட விமர்சனங்களை பெற்றாலும், அதிக அளவிலான குடும்ப ரசிகர்களை தியேட்டர்களை நோக்கி வரவழைத்துள்ளது.

English summary

Siruthai Siva confirms that after annaathe he is going to direct Suriya. In this new movie suriya is to play dual role. one is villager and another one is city youngster. this movie shooting is expected to begin in the first quarter of 2022.