ரொம்ப வெட்கப்பட வச்சுடீங்களே டைரக்டரே... லைக்ஸ் அள்ளும் சூர்யாவின் ட்வீட்

சென்னை : டைரக்டர் தன்னை ரொம்ப வெட்கப்பட வைத்து விட்டதாக நடிகர் சூர்யா பகிர்ந்துள்ள ட்வீட் லைக்குகளை அள்ளி வருகிறது. இதை கலாய்த்தும், பாராட்டியும் ரசிகர்கள் கமெண்ட் செய்து வருகிறார்கள்.

டைரக்டர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ளது. முதலில் கிறிஸ்துமசிற்கு வெளியிட திட்டமிட்டிருந்த இந்த படம், பிறகு பிப்ரவரி 4 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

முருகன் லுக்கிற்கு மாறிய சூர்யா....மெலடியான எதற்கும் துணிந்தவன் செகண்ட் சிங்கிள் வெளியானது

English summary

Suriya starred ettharkkum thunindhavan second single released today. In this song suriya was in lord muruga and empirer look. Suriya tweet that he feel so shyy on this song. netizens troll this song.