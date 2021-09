சாய் பல்லவியுடன் டூயட் பாட ஆசைப்படும் 66வயது நடிகர்.. மேடையிலேயே ஓபனா சொல்லிட்டாருய்யா!

சென்னை: சாய் பல்லவியுடன் டூயட் பாட வேண்டும் என 66 வயது உச்ச நடிகர் ஒருவர் ஓபனாக கூறியுள்ளார்.

தெலுங்கு சினிமாவின் உச்ச நடிகர்களில் ஒருவர் நடிகர் சிரஞ்சீவி. இதுவரை 150க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார் சிரஞ்சீவி.

சென்னை டூ டெல்லி... ஸ்டையிலாக நீண்ட பைக் ட்ரிப்பை துவக்கிய அஜித்

சினிமாத்துறையில் 40 ஆண்டுகளாக தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்துள்ள சிரஞ்சீவி, தெலுங்கு மட்டுமின்றி தமிழ், கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளிலும் நடித்து வருகிறார்.

English summary

Telugu actor Chiranjeevi wants to pair with Sai Pallavi. He said in Movie function that he dont want to act as brother for Sai Pallavi.