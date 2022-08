எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் இது கிடைக்குமா?.. ட்விட்டரில் சாதனை செய்த அல்லு அர்ஜுன்!

ஐதராபாத் : தெலுங்கு நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் ட்விட்டரில் 7 மில்லியன் ரசிகர்களை பெற்று ஒரு பெரிய சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

இவரது பல படங்கள் தெலுங்கில் ஹிட் அடித்து மிகச்சிறந்த ரசிகர்கள் வட்டத்தை இவருக்கு ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளது.

இவர் நடிப்பில் கடந்து ஆண்டு வெளிவந்த புஷ்பா படம் அல்லு அர்ஜுன் ரசிகர்கள் வட்டாரத்தை விரிவுப்படுத்தி விட்டது எனலாம்.

English summary

Allu Arjun’s popularity is growing on social media with each passing day. His fan-following grew massively after the release of ‘Pushpa’. The actor now has a total following of 7 million.