ரசிகர்கள்… வெறுப்பாளர்கள்… நடுநிலையாளர்கள்… நாணயத்தின் 3 பக்கங்கள்… அஜித் அறிக்கை!

சென்னை : திரைத்துறையில் நுழைந்து 30 வருடங்கள் நிறைவு செய்வதையெட்டி நடிகர் அஜித் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

தல என்று ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படும் அஜித் திரையுலகில் வெற்றிகரமாக 29 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து 30வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறார்.

இதனை ரசிகர்கள் படுஅமர்களமாக கொண்டாடி வரும் நிலையில், அஜித் அறிக்கையை வெளியிட்டு ரசிகர்களை மேலும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

வலிமை திரைப்படத்தில் அஜித் கதாபாத்திரத்தின் பெயர் என்ன தெரியுமா ?

English summary

Ajith's powerful statement vide his PRO Suresh Chandra reads "Fans, Haters & Neutrals are 3 sides of the same coin. I graciously accept the Love from fans, the hate from the haters & the unbaised views of the Neutrals. Live & Let live! Unconditional Love Always