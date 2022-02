இந்த போட்டோ அதுக்கு தானா... ட்விட்டரை திண்டாட வைக்கும் விஜய் ரசிகர்கள்

சென்னை : ஒரே ஒரு போட்டோவை வைத்து ட்விட்டரை திணறடித்து வருகிறார்கள் விஜய் ரசிகர்கள். இதுல இவ்வளவு இருக்கா...இதெல்லாம் நாங்க யோசிக்கவே இல்லையே...உங்களுக்கு மட்டும் எப்படிடா இதெல்லாம் தெரியுது என கேட்டு நெட்டிசன்கள் ஆச்சரியப்பட்டு வருகின்றனர்.

விஜய் தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படத்தின் டப்பிங் வேலைகள் முடிந்து, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் நடந்து வருகிறது. ஏப்ரல் 14ம் தேதி பீஸ்ட் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர். விரைவில் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் வெளியிடப்பட உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையில் விஜய்யின் அடுத்த படமான தளபதி 66 படத்தின் அப்டேட்கள் வர துவங்கி விட்டன.

English summary

Vijay photographed the selfie pose of directors atlee, nelson dilipkumar and lokesh kanagaraj. vijay fans makes this as spark in twitter and create #Thalapathy67 hastag as trending. Sources said Thalapathy 67 will be directed by Atlee.