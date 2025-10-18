Get Updates
அவ்ளோதான் போர் அடிச்சுடுச்சா.. அப்போ அந்த நிலவுல கல்யாணம்?.. டாம் க்ரூஸ் - அனா டி அர்மாஸ் பிரேக்கப்?

By

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: ஹாலிவுட் நட்சத்திரங்களான டாம் க்ரூஸும், அனா டி அர்மாஸும் பிரிந்துவிட்டதாக 'தி சன்’ செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. ஏறத்தாழ ஒன்பது மாதங்கள் மட்டுமே நீடித்த இந்த உறவு, தற்போது முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இருவரும் இணைந்து ஒரு படத்தில் பணிபுரியத் திட்டமிட்டிருந்த வேளையில், இந்தச் செய்தி வெளியாகியிருக்கிறது.

அவர்களைப் பற்றிய 'விண்வெளித் திருமணம்' குறித்த வதந்திகள் பரவி வந்த நிலையில், 'காதல் தீப்பொறி அணைந்துவிட்டதால்' இருவரும் நண்பர்களாகப் பிரிய முடிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவர்களின் நெருங்கிய வட்டாரங்கள் இத்தகவலை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.

“டாம் க்ரூஸும், அனா டி அர்மாஸும் ஒன்றாகக் கழித்த காலம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஆனால், காதலர்களாக அவர்களின் உறவு காலாவதியாகிவிட்டது. இனிமேலும் அவர்கள் காதலர்கள் அல்ல, நல்ல நண்பர்களாகத் தொடர்வார்கள்” என்று அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

மேலும், “இருவரும் இதை நன்கு உணர்ந்துள்ளனர். இந்த உறவு நீண்ட காலம் நீடிக்காது என்பதையும், நண்பர்களாக இருப்பதே சிறந்த வழி என்பதையும் அவர்கள் புரிந்துகொண்டுள்ளனர்” என்று 'தி சன்’ பத்திரிகை குறிப்பிட்டுள்ளது. “காதல் உணர்வு மறைந்தாலும், இருவருக்கும் ஒருவருக்கொருவர் பிடிக்கும். இந்த முடிவை அவர்கள் மிகவும் முதிர்ச்சியுடன் கையாண்டுள்ளனர்.”

டாம் க்ரூஸும், அனா டி அர்மாஸும் இணைந்து 'டீப்பர்’ என்ற திகில் படத்தில் நடிக்கத் திட்டமிட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இவர்களின் தனிப்பட்ட உறவில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தால், படத்தின் பணிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சில தகவல்கள் வெளியாகின.

ஆனால், இந்த வதந்திகளை மறுத்த அந்த வட்டாரம், “அவரது அடுத்த படத்தில் அவர் ஏற்கெனவே ஒப்பந்தமாகிவிட்டார். எனவே, இருவரும் இணைந்து தொடர்ந்து பணியாற்றுவார்கள்” என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

க்ரூஸ் மற்றும் டி அர்மாஸ் ஆகியோர் வெர்மாண்டில் ஒன்றாகக் கைகோர்த்துச் சென்றபோது, இவர்களின் உறவு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. அதன்பின், மாட்ரிட் மற்றும் லண்டனுக்கு காதல் பயணங்களை மேற்கொண்டபோதும் இவர்கள் ஒன்றாகக் காணப்பட்டனர். டாம் க்ரூஸ் இயக்கிய ஹெலிகாப்டர் சவாரிகள் மூலம் இவர்களின் காதல் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது.

டேவிட் பெக்காமின் 50வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்திலும், வெம்ப்லி ஸ்டேடியத்தில் நடைபெற்ற ஓயாசிஸ் இசை நிகழ்ச்சியிலும் டாம் க்ரூஸும், அனா டி அர்மாஸும் இணைந்து பங்கேற்றனர்.

'நைவ்ஸ் அவுட்', 'நோ டைம் டு டை', மற்றும் 'பாலெரினா' போன்ற படங்களில் நடித்த அனா டி அர்மாஸ், நடிகர் பென் அஃப்லெக்குடன் பத்து மாதங்கள் உறவில் இருந்த பிறகு பிரிந்தார். அதேசமயம், டாம் க்ரூஸ், கேட்டி ஹோம்ஸுடனான விவாகரத்துக்குப் பிறகு, அனா டி அர்மாஸுடனான இந்த உறவே அவரது முதல் வெளிப்படையான காதல் உறவாகும். இதற்கு முன்னதாக, அவர் மிமி ரோஜர்ஸ் மற்றும் நிக்கோல் கிட்மேன் ஆகியோரை மணந்திருந்தார்.

