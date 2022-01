மின்னல் முரளி “டொவினோ தாமஸுக்கு இன்று பிறந்தநாள்… இணையத்தில் குவியும் வாழ்த்து !

கேரளா : டொவினோ தாமஸ், இன்று தனது 33வது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடுகிறார்.

அவருக்கு திரைப்பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

The actor Tovino Thomas has just turned 33 and celebs and fans are pouring in wishes for him on social media.