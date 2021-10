முரட்டு சிங்கிளாக அஜித்...மாஸ் வைரலாகும் வலிமை BTS ஃபோட்டோஸ்

சென்னை : நேர்கொண்ட பார்வை படத்திற்கு பிறகு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அஜித் படம் எதுவும் ரிலீசாகவில்லை. இதனால் இரண்டு ஆண்டுகளாக எடுக்கப்பட்டு வரும் அவரின் வலிமை படம் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக மாறி உள்ளது.

நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு ஒரு வழியாக சமீபத்தில் படத்தின் ஷுட்டிங்கை முடித்து, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகளை துவக்கி உள்ளனர். இந்த படம் 2022 ம் ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் ஏற்கனவே அறிவித்து விட்டார். ஆனால் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி இதுவரை உறுதி செய்யப்படவில்லை.

English summary

Valimai latest bts photos goes viral in social media. in this photo ajitha and karthikeya dressed up for bike race and riding on the bike. ajith fans celebrates this photo as treat.