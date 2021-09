கையில் சரக்கும் சாட்டிலைட் போனும்.. மிரட்டும் வலிமை வில்லன் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் #HBDKartikeya

சென்னை: தல அஜித்தின் வலிமை பட வில்லனும் பிரபல தெலுங்கு நடிகருமான கார்த்திகேயா இன்று தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார்.

நடிகர் கார்த்திகேயாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வலிமை படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள அவரது ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளது.

#HBDKartikeya ஹாஷ்டேக்கை போட்டு தல ரசிகர்கள் ட்விட்டரில் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Valimai team wishes Valimai villain actor Kartikeya on his birthday with special poster. He spotted with alcohol and satellite phone in his hand with a terrific look in this Valimai new poster.