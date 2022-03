பிச்சைக்காரன் 2 ல் வர்ற விஜய் ஆன்டனி தான் ANTI BIKILI...அப்போ BIKILI யாருப்பா?

சென்னை : BIKILI யாருன்னு சொல்ல போகிறார் என்று அனைவரும் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருக்கையில் ANTI BIKILI யார் என்பதை மட்டும் வெளியிட்டு, BIKILI யாருன்னு நம்மிடமே திருப்பி கேட்டுள்ளார் விஜய் ஆன்டனி. இதனை வைத்து நெட்டிசன்கள் அவரை கலாய்த்து வருகின்றனர்.

கடந்த ஒரு வாரமாக சோஷியல் மீடியாவில், கருப்பு நிற போர்டில் சிவப்பு நிறத்தில் எழுதப்பட்ட, யாரு இந்த BIKILI என்ற போட்டோ அனைவரையும் மிகவும் யோசிக்க வைத்தது. அதைத் தொடர்ந்து BIKILI கிட்ட மாட்டிங்காதீங்க என்ற மற்றொரு போட்டோ வெளியிடப்பட்டது. இது ஏதோ படத்திற்கான ப்ரொமோஷன் என அனைவரும் யூகித்து விட்டனர். ஆனால் என்ன படம், யார் நடிக்கும் படம், இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் என பலரும் கேட்டு வந்தனர்.

யார் அந்த BIKILI...சஸ்பென்சை உடைத்து க்ளூ கொடுத்த விஜய் ஆன்டனி

English summary

In past few days, who is BIKILI post attracts everyones attention. Now Vijay Antony revealed that in picchaikaran 2 movie he was ANTI BIKILI. He keep continue the suspense that who is BIKILI. Netizens trolls Vijay Antony on this matter.