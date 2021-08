விஜய் சேதுபதி, சந்தீப் கிஷான் கூட்டணியில் மைக்கேல்...டைட்டில் லுக் வெளியானது

சென்னை : மாஸ்டர் படத்தில் பவானி கதாபாத்திரத்தில் விஜய் சேதுபதி கலக்கி இருந்ததைத் தொடர்ந்து பல படங்களில் வில்லன் கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க விஜய் சேதுபதியை அணுகி வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடிக்கும் விக்ரம் படத்தில் நெகட்டிவ் கதாபாத்திரத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்த ஒப்பந்தமாகியுள்ளார் இதன் படப்பிடிப்பு தொடங்கப்பட்டு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டுள்ளது.

தமிழ், ஹிந்தி,தெலுங்கு, மலையாளம் என பல மொழிகளில் படு பிஸியாக நடித்து வரும் விஜய் சேதுபதி இப்பொழுது நடிகர் சந்தீப் கிஷான் உடன் கூட்டணி அமைத்து அதிரடியான ஆக்ஷன் திரைப்படத்தில் நடிக்க உள்ளார் இப்படத்தின் டைட்டில் போஸ்டர் ரத்தக்கறையுடன் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

English summary

Sandeep Kishan has signed on to play the hero in the film after Ranjith Jayakody said that he would be directing an action story next to Yaarukkum Anjel. The film is produced in 5 languages ​​namely Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada and Hindi. The film is titled "Michael" and is based on the action storyline.