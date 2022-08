தனி ஒருவனாய் சாதித்த விஜயகாந்த் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்...இதெல்லாம் யாருக்காச்சும் தெரியுமா?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் தனிக்கென தனி இடத்தை பிடித்து, தனக்கென சினிமா, அரசியல் இரண்டிலும் தீவிர ரசிகர்களையும், தொண்டர்களையும் வைத்திருப்பவர் விஜயகாந்த்.இன்று விஜயகாந்த் தனது 70வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

யாருடைய வழிகாட்டுதலும் இல்லாமல் சினிமாவிற்கு வந்து, பல கேரக்டர் ரோல்களில் நடித்து, பிறகு ஹீரோ ஆனவர் விஜயகாந்த். கிட்டதட்ட 150 க்கும் மேற்பட்ட சினிமாக்களில் நடித்து, தனக்கென தனி ஸ்டையிலை வகுத்து வைத்துள்ளார்.

பல டைரக்டர்கள், பல நடிகர் - நடிகைகள், பல தலைமுறை நடிகர்கள் என இணைந்து நடித்த விஜயகாந்த் பற்றி பலரும் அறியாத விஷயங்களை அவரின் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷலாக இங்கே பார்க்கலாம்.

வெள்ளந்தி மனிதர் விஜயகாந்த்..சினிமாவில் பலருக்கும் ஏணி..மதுரையின் மைந்தன் மக்கள் மைந்தன் ஆன கதை

