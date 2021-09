வெறித்தனமான சூறையாட்டம்... மாஸாக வெளியான மகான் ஃபஸ்ட் சிங்கிள்

சென்னை : கோலிவுட்டின் மிக பிரபலமான டாப் தந்தை -மகன் என்றால் அது விக்ரம், துருவ் தான். இவர்கள் முதல் முறையாக இணைந்து நடிக்கும் படத்தை கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்திற்கு மகான் என பெயரிடப்பட்டுள்ளதாக சமீபத்தில் அறிவித்தனர்.

முதலில், பல கைகளுடன் பைக்கில் கெத்தாக வரும் விக்ரம் போஸ்டரை வெளியிட்டு படக்குழுவினர் ஆர்வத்தை தூண்டினர். அதைத் தொடர்ந்து, அனகோன்டா பாம்பு பின்னணியில் இருக்க சிக்ஸ் பேக்குடன் இருக்கும் துருவ்வின் போஸ்டரை வெளியிட்டு மாஸ் காட்டினர். கடந்த மாதம் மகான் படத்தின் ஒட்டுமொத்த ஷுட்டிங்கும் முடிந்ததாக அறிவித்தனர்.

English summary

vikram's Mahaan first single released today. this soorayattam song was composed by santhosh narayanan. natural rural music and sema local dance of vikram and santhosh narayanan and making video are including in this video.