அடுத்த ராக்கி பாய் இவர் தான்...கன்னடத்திலும் என்ட்ரி கொடுக்கும் விக்ரம்

சென்னை : கோலிவுட்டில் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பிரபலமான நடிகராக இருப்பவர் விக்ரம். இவர் தமிழ் மட்டுமின்றி மலையாளம், தெலுங்கு, இந்தி படங்கள் சிலவற்றிலும் நடித்துள்ளார்.

டைரக்டர் பாலா இயக்கிய சேது படத்திற்கு பிறகு அடுத்தடுத்து பல வெற்றி படங்களைக் கொடுத்து வரும் விக்ரம் நடித்துள்ள கோப்ரா ரிலீசிற்கு இன்னும் 2 நாட்கள் மட்டுமே உள்ளது.

தற்போது கோப்ரா படத்தின் ப்ரொமோஷன் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. சென்னை, திருச்சி, மதுரை, கோவை, கேரளா, பெங்களூருவை தொடர்ந்து இன்று ஐதராபாத்தில் ரசிகர்களை சந்தித்து கலந்துரையாடி, படத்திற்கு ப்ரொமோஷன் செய்ய உள்ளார் விக்ரம்.

இன்று முதல்...விக்ரம் ஃபேன்ஸ் ரெடியா?... கோப்ரா முழு அப்டேட் இதோ

The latest is that Chiyaan Vikram is in talks with Kannada director Pawan Kumar for a Tamil-Kannada bilingual project.If everything goes well and the dotted lines are signed, this movie will mark Chiyaan Vikram's debut in Sandalwood.