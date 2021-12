வீரமே வாகை சூடும் டீசர் எப்போது...விஷால் சொன்ன அசத்தல் தகவல்

சென்னை : விஷாலின் 31 வது படமாக தயாராகி வரும் வீரமே வாகை சூடும் படத்தின் டீசர் ரிலீஸ் பற்றிய தகவலை விஷால் ட்வீட்டரில் தெரிவித்துள்ளார். இதனை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

விஷால் நடித்து வரும் வீரமே வாகை சூடும் படம் ஆக்ஷன், த்ரில்லர் படமாக உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தை து.ப.சரவணன் எழுதி, இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தை விஷாலின் விஷால் ஃபிலிம் ஃபேக்டரி தயாரித்து வருகிறது.

English summary

Vishal announced that veeramae vaagai soodum movie teaser will be released on 25th december at 5 pm. This movie was planned to release on January 26th, 2022. Earlier this movie was planned to release on this december.