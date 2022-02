கேரளாவுக்கு ட்ரீட்மெண்டுக்காக செல்லும் விஷால்...ஏன் ? என்னாச்சு?

சென்னை : நடிகர் விஷால் ட்ரீட்மெண்டிற்காக கேரளா செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் அவரது உடல்நிலைக்கு என்ன ஆயிற்று, எதற்காக ட்ரீட்மென்ட் என ரசிகர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

சினிமா தயாரிப்பாளர் ஜி.கே.ரெட்டியின் மகனான விஷால், அர்ஜுனிடம் அசிஸ்டென்ட் டைரக்டராக சேர்ந்து சினிமாவிற்குள் என்டர் ஆனார். செல்லமே படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமான விஷால், சண்டைக்கோழி, திமிரு, தாமிரபரணி, மலைக்கோட்டை என வரிசையாக கமர்ஷியல் ஹிட் படங்களை கொடுத்து, தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி ஹீரோக்களில் ஒருவரானார்.

English summary

Now Vishal is in upcoming movie Latthi shooting. For climax stunt sequence shoot, vishal got injuried in his hand. Due to increase of pain production house decided to halt the shooting for one month. Now Vishal going to Kerala for treatment. After his treatment, shooting will planned to resume.