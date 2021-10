ரத்தக்கறை படிந்த சுத்தியல்...மிரட்டும் விஷ்ணு விஷால்… வெளியானது மோகன்தாஸ் செகண்ட் லுக்!

சென்னை : விஷ்ணு விஷால் நடிக்கும் மோகன் தாஸ் திரைப்படத்தின் செகண்ட் லுக் வெளியாகி உள்ளது.

இந்த படத்தில் நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நாயகனாக நடிக்கிறார். இவருடன் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், இந்திரஜித் சுகுமாறன், ஷாரீக் ஹாஸன், லல்லு, பிரகாஷ் ராகவன், பூர்ணிமா பாக்கியராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்துள்ள நிலையில், ஆண்டு கோடையில் மோகன் தாஸ் படத்தை வெளியிடுவதற்கான பணிகளில் படக்குழுவினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Vishnu Vishal's next film Mohandas film has released the second look. The actor himself shared the seond look on his social media handle