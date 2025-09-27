ஐஸ்வர்யா ராய்க்காக அஜித் பட நடிகரை அட்ரஸ் இல்லாமல் ஆக்கிய சல்மான் கான்?.. முறைத்தால் சங்கு தானா?
மும்பை: சல்மான் கானுக்கு எதிராகப் பேசிய பிறகு, நடிகர் விவேக் ஓபராய் திரைப்படத் துறையில் புறக்கணிக்கப்பட்டதாகவும், பல படக்களில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இந்தச் சம்பவம் தனக்கு ஏற்பட்ட பிறகு அச்சுறுத்தல்கள் வந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
2003 இல் விவேக் ஓபராய் நடத்திய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. சல்மான் கான் தன்னை மிரட்டியதாக அவர் அப்போது குற்றம் சாட்டினார். அந்தச் சமயத்தில், சாதியா நடிகர் ஐஸ்வர்யா ராயுடன் டேட்டிங் செய்து கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்பட்டது. ஆனால் அந்தப் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு விவேக்கின் வாழ்க்கையைப் புரட்டிப் போட்டு, அவரது தொழிலைப் பாதித்தது.
சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில், விவேக் ஓபராய் அந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு என்ன நடந்தது என்பதை நினைவு கூர்ந்தார். இச்சம்பவம் குறித்து இப்போது நினைத்துப்பார்த்தால் சிரிப்பு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார். அந்தச் சம்பவத்தைப் பற்றி இப்போது கவலைப்படுவதில்லை என்றும், ஆனால் அன்று தான் திரைப்படத் துறையால் புறக்கணிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
“எனக்கு நடந்தவற்றை நான் நினைவில் வைத்திருக்கவில்லை, அதைப் பற்றி கவலைப்படவும் இல்லை. ஆனால் என் தாயின் முகபாவனைகளையும், இந்தச் சம்பவம் குறித்து என் தந்தையின் எதிர்வினையையும் என்னால் மறக்க முடியவில்லை. அவர்கள் கண்களில் இருந்த கண்ணீரை என்னால் மறக்க முடியவில்லை. ஆனால் ஒரு நாள் அதையும் நான் மறந்துவிடுவேன், ஏனெனில் அந்த நினைவுகள் எதிர்மறையான உணர்வுகளை மட்டுமே ஏற்படுத்தும்,” என்று பிரகர் குப்தாவின் யூடியூப் சேனலில் விவேக் ஓபராய் பகிர்ந்துகொண்டார்.
விவேக் மேலும் கூறுகையில், இந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு தனக்கு மிரட்டல்கள் வந்ததுடன், பல திரைப்படத் திட்டங்களில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டதாகத் தெரிவித்தார். தன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் அப்போது பல மிரட்டல் அழைப்புகள் வந்ததாகவும் அவர் நினைவு கூர்ந்தார்.
“அந்த நேரத்தில், எல்லோரும் என்னை வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் புறக்கணித்தார்கள். யாரும் என்னுடன் பணியாற்றத் தயாராக இல்லை, ஏற்கனவே கையெழுத்திட்டிருந்த படங்களில் இருந்து நான் வெளியேற்றப்பட்டேன். மேலும், எனக்கு நிறைய மிரட்டல் அழைப்புகள் வந்தன. என் சகோதரி, தந்தை மற்றும் தாய்க்கும் இந்த அழைப்புகள் வந்தன,” என்று விவேக் கூறினார்.
ஐஸ்வர்யாவின் பெயரை விவேக் நேரடியாகக் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும், அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் குழப்பமான நிலையை அடைந்ததாக அவர் கூறினார். "அதுமட்டுமல்லாமல், என் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை முழுமையாக சீரழிந்தது. நான் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளானேன். எந்த ஒரு 'அம்மா பையனைப்' போலவும், நான் என் அம்மாவிடம் சென்று நிறைய அழுதேன். 'ஏன் எனக்கு இப்படி நடந்தது?' என்று பலமுறை கேட்டேன். அதற்கு அவர், 'நீங்கள் விருதுகளை வென்றபோதும், படங்கள் செய்தபோதும், ரசிகர்கள் உங்களைப் பின்தொடர்ந்தபோதும் இந்த கேள்வியை எப்போதாவது உங்களுக்குள் கேட்டுக்கொண்டீர்களா?' என்று கேட்டார்," என்று விவேக் தெரிவித்தார்.
விவேக் ஓபராய் விரைவில் 'மஸ்தி 4’ திரைப்படத்தின் மூலம் ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தவுள்ளார். ரித்தேஷ் தேஷ்முக் மற்றும் ஆஃப்தாப் ஷிவ்தாசானி ஆகியோரும் நடித்துள்ள இந்தத் திரைப்படம், 2004 ஆம் ஆண்டு முதல் தொடரின் முதுகெலும்பாக இருந்த மூவரின் நகைச்சுவைத் திறனை மீண்டும் கொண்டு வரும். அசோக் தாக்கரியா, இந்திர குமார் மற்றும் ஏக்தா கபூர் தயாரித்துள்ள இந்தத் திரைப்படம், அதன் மூலக் கருவை தக்கவைத்துக்கொண்டு நவீனமயமாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் வெளியீட்டு தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை.
அஜித் குமாரின் விவேகம், மோகன்லாலின் லூசிஃபர் என தென்னிந்திய சினிமா பக்கமும் விவேக் ஓபராய் கவனம் செலுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
More from Filmibeat