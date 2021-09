ஸ்லிம்மான பிரபு...காரணம் குஷ்புவா–விஷாலா...குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : 1980 மற்றும் 90 களில் தமிழ் சினிமாவில் அதிக படங்களில் நடித்த ஹீரோ இளைய திலகம் பிரபு தான். இவரது தனி ஸ்டையிலான நடிப்பால் ரசிகர்களை பெரிய அளவில் கவர்ந்தவர். இதுவரை கிட்டதட்ட 100 படங்களுக்கும் மேல் நடித்து விட்டார் பிரபு.

நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் திரையுலக வாரிசான பிரபு, தற்போது பல படங்களில் குணசித்திர வேடங்களில் நடித்து வருகிறார். அஜித், ஜெயம் ரவி உள்ளிட்ட பல ஹீரோக்களுடன் இணைந்து பல படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

recently prabhu slim down and shared his photo in social media. fans shocked and asked for his body transformation. now latest hot update is that prabhu joined in vishal 32. this will be the third collabration of vishal and prabhu.