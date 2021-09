ரஜினி, சிம்புக்கு இருக்கும் துணிச்சல் அஜித்துக்கு இல்லையா? வசூல் பாதிக்கும் என தள்ளிப் போனதா வலிமை?

சென்னை: தல அஜித்தின் வலிமை திரைப்படம் தீபாவளிக்கு வெளியாகும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் அண்ணாத்த படத்தை வீழ்த்தும் என எதிர்பார்த்த தல ரசிகர்களுக்கு தயாரிப்பாளர் போனி கபூரின் இந்த பொங்கல் ரிலீஸ் அறிவிப்பு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தையே கொடுத்துள்ளது.

கொரோனா முதல் அலைக்கு பிறகு மீண்டும் தியேட்டர்கள் திறக்கப்பட்ட நிலையில், தளபதி விஜய்யின் மாஸ்டர் திரைப்படம் தான் திரையரங்குகளில் மக்கள் கூட்டத்தை முதல் ஆளாக களமிறங்கி வரவழைத்தது.

பொங்கலுக்கு ரிலீஸாகும் அஜித்தின் வலிமை.. விதவிதமான ஹேஷ்டேக்குகளால் டிவிட்டரை தெறிக்கவிடும் ரசிகாஸ்!

நிச்சயம் தல அஜித்தின் வலிமை படம் ரிலீசானால் அதே நிலைமை உருவாகும் என எதிர்பார்த்த தியேட்டர் ஓனர்களுக்கும் இந்த அறிவிப்பு இந்த தீபாவளிக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Rajinikanth and Silambarasan TR will only pull audience to theaters on this Diwali. Thala Ajith’s Valimai postponed to next year and not clash in this Diwali.