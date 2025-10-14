Get Updates
ஹாலிவுட் நடிகர்கள் எல்லாம் ஓரம்போங்க.. ‘டாக்ஸிக்’ யஷ் சிக்ஸ் பேக் சீன் லீக் ஆகி மிரட்டுதே!

பெங்களூர்: கே.ஜி.எஃப்: சாப்டர் 2 வெற்றிக்குப் பிறகு, நடிகர் யஷ் திரையுலகில் இருந்து சற்றே ஓய்வெடுத்தார். தற்போது, கீது மோகன்தாஸ் இயக்கும் 'டாக்ஸிக்' திரைப்படத்தின் மூலம் மீண்டும் திரைக்குத் திரும்புகிறார். இந்தத் திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபத்தில், 'டாக்ஸிக்' படப்பிடிப்பு தளத்தில் இருந்து ஒரு காட்சி லீக்காகி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானது. அந்தக் காட்சியில், யஷ் சட்டையில்லாமல் பால்கனியில் சிகரெட் பிடித்தபடி ஸ்டைலாக நடந்து செல்லும் சீன் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. இது, ராக்கி பாயாக அவர் பெற்ற புகழை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

Yash s Toxic movie six pack scene leaked and goes viral in social media
Photo Credit:

இந்தக் லீக் சீனை கண்ட ரசிகர்கள், "அவரின் ஸ்டைலைப் பாருங்கள்!" என்றும், "ராக்கி பாயின் ஸ்டைல் தனித்துவமானது!" என்றும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். மற்றொரு ரசிகர், "டாக்ஸிக் லீக் வீடியோ... யஷ் மிகச் சிறப்பாக இருக்கிறார்!" என்று உற்சாகத்துடன் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த ஒரு சிறிய சீன், டாக்ஸிக் படத்துக்கான ஆவலை மேலும் தூண்டியுள்ளது.

'டாக்ஸிக்' திரைப்படத்தில் நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, தாரா சுதாரியா, ஹுமா குரேஷி, ருக்மிணி வசந்த், அக்‌ஷய் ஓபராய் மற்றும் சுதேவ் நாயர் போன்ற பல பிரபல நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளனர். கியாரா தனது காட்சிகளை முடித்துவிட்ட நிலையில், மற்ற நடிகர்கள் விரைவில் படப்பிடிப்பில் இணைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கீது மோகன்தாஸ், தனது தனித்துவமான கதை சொல்லும் பாணிக்கும், நிஜமான திரை அனுபவத்திற்கும் பெயர் பெற்றவர். 'டாக்ஸிக்' திரைப்படம், யஷ்ஷை 'கே.ஜி.எஃப்' பாணியில் இருந்து மாறுபட்ட, ஆனால் அதே அளவு ஈர்க்கும் சக்தியுடன் கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங்கான புதிய அவதாரத்தில் காட்டும் என்று தெரிகிறது.

'டாக்ஸிக்' திரைப்படம் கன்னடம் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் ஒரே நேரத்தில் படமாக்கப்பட்டு வருகிறது. இது இந்தி, தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளிலும் டப்பிங் செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட உள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 19 அன்று, உகாதி மற்றும் ரம்ஜான் பண்டிகையை ஒட்டி, பிரம்மாண்டமாக திரையரங்குகளில் வெளியாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பிடத்தக்க வகையில், சஞ்சய் லீலா பன்சாலியின் 'லவ் & வார்' (ரன்பீர் கபூர், ஆலியா பட், விக்கி கௌஷல் நடித்தது) மற்றும் இந்திரா குமாரின் 'தமால் 4' (அஜய் தேவ்கன், ரித்தேஷ் தேஷ்முக், அர்ஷத் வார்சி, ஜாவேத் ஜாஃபரி நடித்தது) ஆகிய படங்களுடன் 'டாக்ஸிக்' திரைப்படம் மோதும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த மோதல் தவிர்க்கப்படுமா என்பது இன்னும் உறுதியாகவில்லை. ஆனால், 'கே.ஜி.எஃப் 2' படத்திற்குப் பிறகு யஷ் பெற்ற பான் இந்தியா வரவேற்பால், 'டாக்ஸிக்' 2026 ஆம் ஆண்டின் மிகப்பெரிய படமாக இருக்கப் போகிறது.

