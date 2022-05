”எனக்கு கல்யாணமாகிடுச்சு”.. நடிகை அகல்யா வெங்கடேஷன் போட்ட அசத்தல் பதிவு.. மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா?

சென்னை: ஆதித்யா தொலைக்காட்சியில் தொகுப்பாளினியாக பணியாற்றி வந்த நடிகை அகல்யா வெங்கடேஷன் இன்று திருமணம் செய்து கொண்டார்.

தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், "Happily Married" என பதிவிட்டு மாப்பிள்ளையுடன் மணக் கோலத்தில் இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.

சின்னத்திரை மட்டுமின்றி வெள்ளித்திரையிலும் இவர் பல படங்களில் நடித்துள்ளார். மணமக்களுக்கு ரசிகர்கள் மற்றும் சினிமா பிரபலங்கள் வாழ்த்து கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Actress and Aditya Channel anchor Akalya Venkatesan and Arun Kumar got married today at Thiruvannamalai and she shared the after marriage photos in her twitter page.