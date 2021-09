நான் என்ன டிரெஸ் போடணும்..போடக்கூடாதுன்னு எவனும் சொல்லமுடியாது.. நெட்டிசன்களை விளாசிய அமலா பால்!

சென்னை: தான் பிகினி அணிந்து போஸ் கொடுத்தது குறித்து விமர்சித்த நெட்டிசன்களை கடுமையாக விளாசி தள்ளியுள்ளார் நடிகை அமலா பால்.

மலையாள நடிகையான அமலா பால் தமிழ் சினிமாவில் வீர சேகரன் என்ற படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். தொடர்ந்து சிந்து சமவெளி, மைனா, தெய்வ திருமகள் , வேட்டை உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் என்ட்ரி கொடுத்ததுமே அமலா பாலின் கிராஃப் தாறு மாறாய் எகிறியது. முன்னணி நடிகர்கள் பலருடனும் ஜோடியாக நடித்த அமலா பால் டாப் நடிகையாக வலம் வந்தார்.

English summary

Actress Amala Paul's reaction to the netizens who criticized her for wearing Bikini. Amala paul says nobody has got the right to order her about what to wear.