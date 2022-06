என்னம்மா லிஸ்ட் நீளமா போகுது...4வது காதலரை அறிமுகம் செய்த எமி ஜாக்சன்

சென்னை : நடிகை எமி ஜாக்சன் புது காதலர் எட் வெஸ்ட்விக்குடன் நெருக்கமாக இருக்கும் புகைப்படம் ஒன்று இணையத்தில் வெளியிட்டு, தங்களின் காதலை உறுதி செய்துள்ளார்.

தமிழில் மதராச பட்டினம் படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர் எமிஜாக்சன். ரஜினியுடன் 2.0, விஜய்யுடன் தெறி, விக்ரமுடன் தாண்டவம், ஐ, தனுசின் தங்கமகன், உதயநிதியின் கெத்து உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். தெலுங்கு, இந்தி படங்களிலும் நடித்து இருக்கிறார். இவர் 6 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தி நடிகர் பிரதீக் பப்பரை காதலித்து பிரிந்தார்.

பின்னர் ஐரோப்பிய நாடுகளில் பிரபலமான குத்துச்சண்டை வீரர் செல் கிர்க்குடன் மலர்ந்த காதலையும் முறித்தார். தொடர்ந்து லண்டன் ஓட்டல் அதிபர் ஜார்ஜை காதலித்து திருமணத்தை நிச்சயம் செய்த நிலையில் கர்ப்பமாகி ஆண் குழந்தை பெற்றெடுத்தார். பிறகு ஜார்ஜை விட்டும் பிரிந்தார்.

டைரக்டருக்கு காஸ்ட்லி கார்...அசிஸ்டென்ட் டைரக்டருக்கு கமல் என்ன பரிசு கொடுத்தார் தெரியுமா?

கர்ப்ப காலத்திலும் அத்துமீறி கவர்ச்சி காட்டிய போட்டோக்களை வெளியிட்டு வந்தவர், குழந்தை பிறந்த பிறகும் டாப்லெஸ் போஸ் கொடுத்த போட்டோக்களை வெளியிட்டார். உள்ளாடை விளம்பரம், கவர் போட்டோவிற்காக உச்சம் தொட்ட கவர்ச்சி போஸ் கொடுத்த போட்டோக்களையும் வெளியிட்டு சோஷியல் மீடியாவையே திணறடித்தார்.

இந்நிலையில் நான்காவதாக சில வாரங்களுக்கு முன்பு இங்கிலாந்தை சேர்ந்த பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் எட் வெஸ்ட்விக்குடன் எமி ஜாக்சனுக்கு காதல் மலர்ந்துள்ளதாக தகவல் பரவியது. இருவரும் ஜோடியாக சுற்றும் புகைப்படங்களும் வெளியானது. இந்த நிலையில் முதல் முறையாக தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் எட் வெஸ்ட்விக்குடன் நெருக்கமாக இருக்கும் போட்டோவை எமிஜாக்சன் பகிர்ந்துள்ளார். இதன்மூலம் இருவரும் காதலிப்பதை உறுதிப்படுத்தி உள்ளார்.

இதை பார்த்த நெட்டிசன்கள், என்னம்மா லிஸ்ட் ரொம்ப நீளமா போய் கொண்டே இருக்கிறது. இவர் எத்தனை வாரத்திற்கு இருப்பார். அடுத்தவர் கிடைக்கும் வரை இவர் தானா அல்லது அதற்கு முன்பே ஏதாவது காரணத்தை சொல்லி பிரிந்து விடுவீர்களா என கேட்டு எமி ஜாக்சனை கழுவி ஊற்றி வருகிறார்.

English summary

Actress Amy Jackson introduces her 4th lover now. She already engaged with George. Before marriage she gave birth a boy baby. After child birth he separated from George. Now she fall in love with Ed Westwick who was a famous hollywood actor.