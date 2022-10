“ஓயாயா ஓயாயா… வாயா ஆசை வீரா”: ரசிகர்களை சூடேற்றிய ஆண்ட்ரியாவின் ஒருநிமிட வீடியோ…

சென்னை: தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு என மூன்று மொழி படங்களிலும் பிசியாக நடித்து வருகிறார் ஆண்ட்ரியா.

நடிகையாக மட்டும் இல்லாமல் பல சூப்பர் ஹிட் பாடல்களையும் பாடி அசத்தியவர் ஆண்ட்ரியா.

இந்நிலையில், ஆண்ட்ரியா தற்போது தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

மெழுகு பொம்மையாக உருகி நிற்கும் ஆண்ட்ரியா: பிசாசு 2 படத்தின் சூப்பர் அப்டேட்டுடன் ஸ்பெஷல் ட்விட்

English summary

Andrea Maria Jeremiah is an Indian actress, playback singer, and musician, who works predominantly in Tamil and Malayalam language films. Now She has released a one-minute song on her Instagram. This Oyaya song is on trending now.