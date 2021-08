கையில் அரை டசன் படங்கள்… பிஸியாக இருக்கும் ஆண்ட்ரியா… கடுப்பாகும் முன்னணி நடிகைகள்!

சென்னை : நோ என்டரி, வட்டம்,மாளிகை,கா , பிசாசு 2, அரண்மனை என அரை டசன் படங்களை நடிகை ஆண்ட்ரியா கையில் வைத்துள்ளார்.

ஆண்ட்ரியா தற்போது, வெற்றிமாறன் தயாரிப்பில் உருவாக உள்ள ஒரு படத்தில் ஒப்பந்தமாகி உள்ளார். வெற்றிமாறனிடம் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றிய ஆனந்த் இப்படத்தை இயக்க உள்ளார்.

வெற்றிமாறனின் கிராஸ் ரூட் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படம் ஹீரோயின் சப்ஜெட் திரைப்படமாக உருவாக உள்ளது.

Andrea is currently shooting for a new film produced by Vetrimaaran's Grassroot Company. The yet-untitled film is being directed by an associate of Vetrimaaran.