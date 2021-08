மாலத்தீவில் ஓப்பனா… பதற வைத்த ஆண்ட்ரியா… எடுப்பாய் நின்னு ஒரு போஸ் !

சென்னை : ஏராளமான திரைப்படங்களை கையில் வைத்து இருக்கும் ஆண்ட்ரியா, மாலத்தீவிற்கு இன்ப சுற்றுலா சென்றுள்ளார்.

திரைத்துறையில் பின்னணி பாடகியாக அறிமுகமான ஆண்ட்ரியா முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் நடித்து முன்னணி நடிகை என்ற அந்தஸ்தை பெற்றுள்ளார்.

தற்போது இவர் இளசுகளின் தூக்கத்தை கெடுக்கும் வகையில் ஒரு புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார். அந்த புகைப்படம் அனைவரின் லைக்குகளையும் பெற்று வருகிறது.

English summary

Even as she is busy with her projects in Kollywood, Andrea Jeremiah took a short break and went on a holiday to Maldives. Her Instagram profile was filled with pictures from Maldives.