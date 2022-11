இதுக்கு பேரு ஜாக்கெட்டா?.. அனு இமானுவேலின் போட்டோவை உற்றுப்பார்த்து குழம்பிப்போன ரசிகர்கள்!

சென்னை : நடிகை அனு இமானுவேலின் விவகாரமான ஜாக்கெட்டை பார்த்து ரசிகர்கள் ஏக்க பெருமூச்சு விட்டு வருகின்றனர்.

தமிழ் சினிமா உலகில் வளர்ந்து வரும் இளம் நடிகைகளில் அனு இமானுவேலும் ஒருவர்.

அமெரிக்காவில் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் பிறந்த இவர் இந்தியாவில் பள்ளிப் படிப்பு படித்துக் கொண்டிருந்த போதே இவருக்கு சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்பு வந்ததை அடுத்து, சுவப்னா சஞ்சரி படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானார்.

