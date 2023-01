அப்படி பண்ணது அருவருப்பா தான் இருந்தது... நடந்தது இதுதான்... அபர்ணா பாலமுரளி விளக்கம்

கொச்சி: மலையாளத்தில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் அபர்ணா பாலமுரளி, தற்போது தங்கம் என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார்.

வினீத் ஸ்ரீனிவாசனுடன் அபர்ணா பாலமுரளில் நடித்துள்ள தங்கம் திரைப்படம் நாளை திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

முன்னதாக கொச்சியில் உள்ள சட்டக் கல்லூரியில், மாணவர்கள் முன்னிலையில் இந்தப் படத்தின் ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

அப்போது அபர்ணா பாலமுரளியுடன் சேர்ந்து புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள முயன்ற சட்டக் கல்லூரி மாணவர் விரும்ப தகாத முறையில் நடந்துகொண்டது சர்ச்சையானது.

ரொம்ப அருவருப்பா இருக்கு.. அபர்ணா பாலமுரளிக்கு நடந்த விஷயம்.. கொதித்தெழுந்த மஞ்சிமா மோகன்!

English summary

The law student, who behaved inappropriately with actor Aparna Balamurali at an event in Ernakulam, has been suspended by the college. Now Aparna Balamurali Explains About College Student misbehaving.