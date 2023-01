என் மார்பகங்கள் வேடிக்கை பொருளா? பிரபலங்களும் மனிதர்கள்தான்.. கொந்தளித்த நடிகை!

மும்பை : என் மார்பகங்கள் உங்களுக்கு வேடிக்கை பொருளா என பிரபல சீரியல் நடிகை ஆத்திரத்தில் கொந்தளித்துள்ளார்.

மாடல் அழகியான சாவி மிட்டல் பல்வேறு தொலைக்காட்சி சீரியல்களிலும், விளம்பரங்களிலும் நடித்துள்ளார்.

3 Bahuraaniya, Ghar Ki Lakshmi Betiyann,Viraasat போன்ற சீரியல்களில் நடித்ததன் மூலம் பிரபலமானார். 42 வயதான சாவி மிட்டலுக்கு ஒரு மகளும், ஒரு மகனும் உள்ளனர்.

English summary

Chhavi Mittal, who was diagnosed with breast cancer in April last year, beat the disease successfully after undergoing surgery. actress reply to the netizen who made bad comments