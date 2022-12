“எலும்புக்கூடு,பேண்டா பாட்டில்“ என உருவ கேலி செய்தார்கள்..நொந்து போன திவ்யாபாரதி!

சென்னை: பேச்சுலர் பட நடிகை திவ்யபாரதி உருவ கேலி செய்யப்படுவது குறித்து மனம் நொந்து இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை ஷேர் செய்துள்ளார்.

கோயம்புத்தூரை பூர்வீகமாக கொண்ட திவ்யபாரதி, மாடலிங்கில் மிகவும் பிரபலமானார். சோஷியல் மீடியாவில் இவரது புகைப்படங்களுக்கு லைக்குகள் குவிந்தன.

அதன் பிறகுதான் அவருக்கு படங்களில் நடிக்க வாய்ப்புகள் வந்தன. படவாய்ப்புக்கு பிறகும் தொடர்ந்து கவர்ச்சி புகைப்படங்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களை திணறடித்து வருகிறார்.

ரைசிங் ஸ்டார் விருது.. சந்தோஷத்தில் திவ்யபாரதி.. எல்லாமே பேச்சுலர் படம் செய்த மாயம்!

English summary

Divya Bharathi, who acted boldly in the first film Bachelor. Divya Bharathi has been getting more film opportunities in Tamil. she post about body shaming is going trending on the internet.