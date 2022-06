மாயாவாக கலக்க காத்திருக்கும் திவ்ய பாரதி.. பாய் பிரெண்ட் பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா?

சென்னை : நடிகை திவ்யபாரதி, ஜிவி பிரகாஷுடன் இணைந்து சமீபத்தில் வெளியான படம் பேச்சுலர்.

இந்தப் படம் வசூல்ரீதியாகவும் விமர்சன ரீதியாகவும் சிறப்பான கவனத்தை பெற்றது. ரசிகர்களை சிறப்பாக கவர்ந்தது.

இதையடுத்து தற்போது மதில் மேல் காதல் படத்தில் முகென் ராவுடன் இணைந்து நடித்துள்ளார் திவ்யபாரதி.

