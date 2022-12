ஹனிமூன் கொண்டாட வெளிநாட்டுக்கு பறந்த ஹன்சிகா மோத்வானி..தீயாய் பரவும் போட்டோஸ்!

புதுடெல்லி : இந்த மாத தொடக்கத்தில் திருமணம் செய்து கொண்ட நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானியும், சோஹேல் கதுரியாவும் ஹனிமூனை கொண்டாட வெளிநாட்டுக்கு சென்றுள்ளனர்.

நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானி குழந்தை நட்சத்திரமாக இந்தியில் பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும், தமிழில் மாப்பிள்ளை பாடத்தில் நடித்து தமிழ் ஆடியன்சுக்கு பரீச்சியம் ஆனார்.

அதைத்தொடர்ந்து எங்கேயும் காதல், ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி படங்களில் நடித்து இளசுகள் மனதில் இடம் பிடித்த ஹன்சிகா, டாப் நடிகையாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்.

திருமணம் முடிந்த உடனே ஹன்சிகா வீட்டில் நடந்த சோகம்... டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்ததால் பரபரப்பு

English summary

Actress Hansika Motwani and Sohael Khaturiya he newlyweds flew to Austria on Friday. They have visited the Belvedere Palace and the Rathausplatz Square till now.