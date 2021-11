பிகினியில் ஜான்வி கபூர்… அசத்தல் போட்டோஸ் உங்களுக்காக!

மும்பை : பாலிவுட் நடிகை ஜான்வி கபூர் தனது சகோதரி குஷி கபூருடன் துபாயில் ஜாலியாக பொழுதை கழித்து வருகிறார்.

இவர்கள் இருவரும் துபாயில் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

அந்த புகைப்படத்திற்கு ஏகப்பட்ட லைக்குகளை பெற்று டிரெண்டிங்கில் உள்ளது.

English summary

Janhvi and Khushi are having a fun time in Dubai. The duo have been sharing pictures from their vacation on social media.